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    29 июня 2022, 23:35

    Балашиху назвали лучшим городом для жизни в Подмосковье

    Анастасия Борискова

    Московская область считается одним из лучших регионов России для жизни. В топ-10 лучших городов для жизни в Подмосковье, по версии популярного туристического портала, на первом месте оказалась Балашиха.

    Балашиху назвали лучшим городом для жизни в Подмосковье

    В городском округе хороший климат, низкая стоимость на квартиры, но при этом хорошие темпы застройки. В Балашихе активно развивается средний и малый бизнес, строятся школы, детские сады, новые дороги, благоустраиваются парки и зоны отдыха.

    Здесь также проходит множество культурных и спортивных событий. Благодаря всем этим преимуществам городской округ получил звание царицы Подмосковья.

    Городской округ Балашиха является крупнейшим муниципалитетом Московской области.