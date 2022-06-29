Балашиху назвали лучшим городом для жизни в Подмосковье

Московская область считается одним из лучших регионов России для жизни. В топ-10 лучших городов для жизни в Подмосковье, по версии популярного туристического портала, на первом месте оказалась Балашиха.

В городском округе хороший климат, низкая стоимость на квартиры, но при этом хорошие темпы застройки. В Балашихе активно развивается средний и малый бизнес, строятся школы, детские сады, новые дороги, благоустраиваются парки и зоны отдыха.

Здесь также проходит множество культурных и спортивных событий. Благодаря всем этим преимуществам городской округ получил звание царицы Подмосковья.

Городской округ Балашиха является крупнейшим муниципалитетом Московской области.