Подмосковье 04 декабря 2023, 16:34 Балашиху назвали лучшей территорией для спорта в Подмосковье на конкурсе Сбербанка Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Балашиха одержала победу в конкурсе «Марафон ESG» от Сбербанка. Округ отметили в номинации «Территория спорта».

Итоги конкурса подвели на торжественной церемонии в Сберуниверситете. Награду получил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Алексей Ковалев. Диплом победителя вручили вице-губернатор Московской области Игорь Тресков и вице-президент–председатель Среднерусского банка Евгений Титов.

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Еще шесть округов Подмосковья получили награды за развитие социальных проектов и экологии. Всего участие в конкурсе приняли 57 муниципалитетов региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом страны.

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