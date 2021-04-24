Балашихинцы вышли на субботник вместе с председателем Мособлдумы

В Пестовском парке Балашихи прошел общеобластной субботник, в котором принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. К уборке и высадке деревьев также присоединились глава округа Сергей Юров и министр культуры Подмосковья Елена Харламова, сообщили в Мособлдуме.

«Облик Балашихи, ее парков и скверов, улиц и дворов зависит от усилий каждого из нас», — отметил Брынцалов.

На общеобластной субботник в Балашихе сегодня вышли тысячи партийцев «Единой России», которые стали и инициаторами, и непосредственными участниками уборки территорий.

«Среди нас — депутатский корпус, члены первичных отделений, активисты волонтерского центра, молодогвардейцы, а также участники предварительного голосования „Единой России“», — отметил Брынцалов, который возглавляет региональное отделение партии.

Источник: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что субботник — это не просто уборка территории, но и прекрасная акция, которая объединяет людей, неравнодушных к облику своего родного города. Это дарит заряд бодрости и отличного настроения, сказал Брынцалов.

Ранее в Бронницы для участия в областном субботнике также прибыл министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Несмотря на дождь, к представителям власти присоединились десятки людей.