Балашихинский центр «Росинка» возобновил прием детей на реабилитацию

15 июля в «Росинку» прибыли около 40 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Их смена продлится до конца августа. Всем поступившим измерили на входе температуру.

Источник фото: Константин Роик

«Мы проверяем свидетельство о рождении, медицинский полис, выписки из поликлиники, результаты анализов, справку о контакте с коронавирусными больными, прививки. Измеряем рост и вес, заводим амбулаторную карту и отправляем на прием к доктору. Он слушает ребенка стетоскопом, осматривает ему язык и горло», — рассказала медицинская сестра по физиотерапиии Ольга Шутова.

Прием ведется в ограниченном режиме: вместо 18 человек в группах может быть максимум по 10, рассадка за столами — по одному человеку, все массовые мероприятия запрещены, сотрудники на период работы не покидают территорию центра.

«Все работники, а это около 60 человек, прошли тест на COVID-19 и предоставили все необходимые справки. В центре три раза в день проводят дезинфекцию помещения и термометрию», — отметила директор центра Ольга Садилова.

Источник фото: Константин Роик

Дети находятся в центре с понедельника по пятницу, на выходные родители забирают их домой, а в течение недели посещения запрещены.

Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» работает в Балашихе с 1995 года. Здесь бесплатно осуществляют социальную, медицинскую, психолого-педагогическую реабилитацию детей и подростков.

Специалисты центра работают с детьми по авторским развивающим, корректирующим и развлекательным программам. Среди них занятия по глиняному делу, вокалотерапии, музыкально-двигательной, дыхательной гимнастике и другим. Летом большинство занятий организовано на улице по программе «Лето в Росинке».