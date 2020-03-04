Тысяча километров за 10 дней. Балашихинский марафонец пробежит от Казани до Москвы

Марафонец из Балашихи Владимир Попов решил пробежать тысячу километров за десять дней. Его маршрут пройдет от Казани до Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Бегуну Владимиру Попову 53 года. Возраст не останавливает мужчину от такого нелегкого марафона. Стартовать он будет от Казанского Кремля, пробежит по родной земле в Мордовии и вернется в Москву.

Спортсмен расписал маршрут на десять дней. Говорит, бег для него — лекарство от всех недугов. А многодневные марафоны — вызовы самому себе.

Источник фото: телеканал «360»

«Моя задача испытать себя на многодневках, десятидневках. Если получится еще больше, то и 30 дней и 50 дней пробега пойдет», — поделился планами Владимир Попов, марафонец, мастер спорта по легкой атлетике.

В прошлом году вместе с другом Владимир бежал от Санкт-Петербурга до Москвы. Не остановила даже сильная метель — финишировали по плану.

В своих любимых кроссовках Владимир пробежал больше пяти тысяч километров. А всего больше чем за 30 лет бегового стажа сменил около 50 пар.

Источник фото: телеканал «360»

Владимир планирует побегать по 100 километров сутки. Рассказывает, чтобы не сойти с дистанции, нужно уметь рассчитать свои силы — думать на бегу.

Этот пробег спортсмен посвятит 75-летию победы. Стартует 6 марта. Следить за его маршрутом и поддерживать смогут все в группе балашихинского филиала телеканала «360» в Вконтакте. А еще у марафонца есть мечта — пробежать вокруг России, а это более 25 тысяч километров.