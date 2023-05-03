Подмосковье 03 мая 2023, 16:25 Балашихинский архив подготовил онлайн-выставку об участвовавших в ВОВ земляках Фото: архивный отдел г.о. Балашиха

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Сотрудники архива в Балашихе подготовили виртуальную выставку, посвященную землякам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Онлайн-экпозицию создали в преддверии Дня Победы, сообщили в мингосуправления Московской области.

«Интерес к событиям Великой Отечественной войны остаётся неизменным и прочным. Посетив выставку, жители смогут узнать больше о подвигах, героизме и вкладе своих земляков в Великую Победу», — сообщила начальник архивного отдела Светлана Орлова.

Из Балашихи на фронт ушли более 20 тысяч солдат и офицеров. Более восьми тысяч местных жителей работали на возведении оборонительных поясов Москвы, а жители и колхозники соседних сел и деревень собирали деньги на строительство танков.

Посмотреть виртуальную выставку можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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