  • Балашихинская галерея стала большой интерактивной площадкой на «Ночь искусств»

    05 ноября 2019, 12:13

    Анастасия Максимовских

    Балашихинская картинная галерея приняла участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщила директор галереи Елена Елистратова.
    Балашихинская галерея стала большой интерактивной площадкой на «Ночь искусств»

    «Наша картинная галерея присоединяется к акции „Ночь искусств“ уже в седьмой раз. В этом (2019 — ред.) году мы не стали делать торжественного открытия, люди заходили и сразу попадали в активное пространство. Вся галерея стала одной большой интерактивной площадкой», — сказала Елена Елистратова.

    Она добавила, что для посетителей галереи были организованы мастер-классы по живописи, бесплатная фотосессия, выставки «Знаменитые фамилии на земле Балашихинской: Румянцевы» и «Мир наивного искусства». Также гости могли принять участие в интерактивной игре «Элементы» и присоединиться к просмотру видеоарта «Ожившие картины» из медиатеки Балашихинской картинной галереи.

    В 2019 году акция «Ночь искусств» прошла под девизом «Искусство объединяет». По всей стране было организовано более трех тысяч бесплатных мероприятий. Помимо культурных учреждений, к акции присоединились и необычные площадки — Казанский и Киевский вокзалы, а также аэропорт «Шереметьево».