Балашихинская галерея стала большой интерактивной площадкой на «Ночь искусств»

Балашихинская картинная галерея приняла участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщила директор галереи Елена Елистратова.

«Наша картинная галерея присоединяется к акции „Ночь искусств“ уже в седьмой раз. В этом (2019 — ред.) году мы не стали делать торжественного открытия, люди заходили и сразу попадали в активное пространство. Вся галерея стала одной большой интерактивной площадкой», — сказала Елена Елистратова.

Она добавила, что для посетителей галереи были организованы мастер-классы по живописи, бесплатная фотосессия, выставки «Знаменитые фамилии на земле Балашихинской: Румянцевы» и «Мир наивного искусства». Также гости могли принять участие в интерактивной игре «Элементы» и присоединиться к просмотру видеоарта «Ожившие картины» из медиатеки Балашихинской картинной галереи.

В 2019 году акция «Ночь искусств» прошла под девизом «Искусство объединяет». По всей стране было организовано более трех тысяч бесплатных мероприятий. Помимо культурных учреждений, к акции присоединились и необычные площадки — Казанский и Киевский вокзалы, а также аэропорт «Шереметьево».