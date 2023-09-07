Подмосковье 07 сентября 2023, 16:05 Балашиха сохранила рост социально-экономических показателей Балашиха продала товары собственного производства на 85 миллиардов рублей Пресс-служба г.о. Балашиха

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С начала года в Балашихе растут социально-экономические показатели. Например, объем отгруженных товаров собственного производства округа превысил 85 миллиардов рублей, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 112,7%. Значительное влияние на положительную динамику объема отгрузки оказали логистика (+52,8%), строительство (+44%), обрабатывающие производства (+18,6%)», — уточнили в министерстве.

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За первые шесть месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 18,4 миллиарда рублей. Средняя зарплата в Балашихе составила 82 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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