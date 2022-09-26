«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 20:02 Поделиться Telegram

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Viber «Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации РИА «Новости»

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Два брата из Балашихи рассказали о твердом намерении стать участниками спецоперации. Оба не получали повестки, но хотят после небольшой подготовки отправиться в военкомат самостоятельно. Своим мнением о важности частичной мобилизации молодые люди поделились в беседе с «360».

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«Сегодня мы приехали провожать нашего хорошего знакомого, который получил повестку. Едет он в Наро-Фоминск. Там у них будут сборы, обучение. Нам повестка не приходила, но в России есть [огромное количество] героев, тех, кто не будет сидеть дома, поджав хвост, прячась у бабушек в деревнях, а пойдет защищать то, что любит, своих близких, своих любимых, жен, матерей, детей, отцов, свою Родину, землю. И мы одни из этих парней», — сказал один из братьев.

Он отметил, что оба они служили в армии. Он по специальности инженер-механик, брат — разведчик. Молодые люди подчеркнули, что не собираются отсиживаться дома, поэтому в ближайший месяц хотят пройти небольшую подготовку, а потом сами пойдут в военкомат.

«Мы любим свою Родину. Нам не страшно. Я считаю это своим долгом, я здесь живу, здесь работаю, здесь мой дом, мой хлеб, моя семья. В первую очередь я иду туда, чтобы защищать свою семью, своих близких и родных, свою Родину. Я здесь вырос. Здесь выросли мои родители, деды, прадеды. Мой прадед воевал в Великую Отечественную войну», — добавил собеседник «360».

По словам одного из братьев, сейчас невозможно просто сидеть дома, есть вкусную еду и смотреть развлекательные шоу. Страха никакого нет, добавил он.

«Нет сомнений, что ты нужен своей стране, своей Родине, и в любом случае мы, два брата, туда поедем», — заключил молодой человек.

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