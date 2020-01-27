Балашиха присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Участники акции подготовили в честь годовщины баннеры, раздавали информационные листовки и символические порции хлеба весом 125 граммов прохожим.

«Ребята сами подготовились, узнали информацию. Они раздали листовки и кусочки хлеба по 125 граммов, которые равны той ежесуточной норме на человека. Также здесь включена музыка, чтобы люди, проходящие мимо, не только обращали внимание, но и сильнее погружались в происходящее. Ведь главное, чтобы подвиг помнили и относились к нему с уважением», — рассказала Диана Якимова, руководитель местного штаба «Волонтеры Победы».

Акция объединила 140 ребят. Все они участники движений «Волонтеры Победы» и Юнармия.

Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» проводят каждый год. Балашиха присоединилась к мероприятию уже второй раз.