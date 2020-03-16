Балашиха приняла около 100 юных спортсменов на турнире по боевому самбо

Туда прибыли борцы из Видного, Мытищ, Каширы, Твери и других уголков страны. Турнир состоялся в спортивном комплексе «Метеор». Старшие участники, в отличие от младших, еще и демонстрировали ударную технику.

«Запрещенных приемов здесь нет — надо только соблюдать спортивную этику. У нас практически нет травм. Борец уклоняется от сильных ударов сам, а не надеется на защиту. Так мы воспитываем спортсменов, которые всегда готовы защитить себя и семью», — сказал главный судья турнира Валерий Волостных.

Организовали в спортивном центре и отдельную зону для знакомства борцов с современным российским вооружением. Там участники смогли попробовать свои силы в умении собирать и разбирать автомат Калашникова.

Победителей соревнований в разных возрастных категориях наградили грамотами, медалями и кубками. Турнир памяти Андрея Крестьянинова прошел в Балашихе во второй раз. В планах Федерации боевого самбо на 2021 год — вывести эти состязания уже на международный уровень.

Звание Героя России Андрею Крестьянинову присвоили посмертно. Он был начальником специального отдела быстрого реагирования по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел страны. В 1996 году участвовал в операции по освобождению заложников в селе Первомайское в Дагестане. На поле боя, взяв в руки гранатомет во имя спасения группы своих подчиненных, получил смертельное ранение.