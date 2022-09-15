Балашиха первой в Подмосковье откажется от салюта и звезд эстрады на День города | 360°

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Балашиха первой в Подмосковье откажется от салюта и звезд эстрады на День города

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Концепцию празднования Дня города изменили в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров на своих страницах в социальных сетях.

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«В эти выходные наша любимая Балашиха отметит день рождения. Благодарю всех, кто обратился ко мне лично и через социальные сети по поводу поддержки наших военнослужащих. Мы солидарны с вами. Мы приняли решение изменить формат праздника. В этом году в городе не будет салюта, а на центральных площадках вместо артистов, которых мы планировали пригласить, с большими концертами выступят ансамбли наших воинских подразделений и городские творческие коллективы», — сообщил глава округа.

17 сентября самому большому муниципалитету России исполнится 192 года. На семи локациях для всех жителей пройдут праздничные мероприятия. Традиционно на площади возле ледового дворца и на площади возле администрации в Железнодорожном состоятся концерты.

Для жителей выступят творческие коллективы города, ансамбли Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и дивизии имени Дзержинского.

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