Балашиха борется со снегом. На дороги города вышли 60 единиц техники

Снегопад, который обрушился на Подмосковье, не обошел стороной и Балашиху. Он продолжался всю ночь. Чтобы очистить город от последствий непогоды, на дороги вышли около 60 единиц спецтехники.

Зимнее настроение, конечно, хорошо, можно покататься на лыжах и санках или, например, выгулять шубу. Но в то же время, сильный снегопад заставляет коммунальщиков работать в усиленном режиме.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы очистить город от снега и обеспечить комфортное передвижение жителей, задействовали 60 единиц техники и почти 1000 сотрудников коммунальной и дорожной служб. В первую очередь они очищают от снега центральные улицы, остановки общественного транспорта, внутридворовые проезды, пешеходные дорожки, а также подъезды к железнодорожным станциям.

Снег убирают с крыш жилых домов и социальных учреждений, а также городских предприятий. Тротуары посыпают пескосоляной смесью.

Снегопад сказывается и на скорости движения на дорогах города. Автовладельцы стараются быть более бдительными и осторожными, соблюдать дистанцию. Однако за прошедшие сутки в городе зафиксированы 29 дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, чтобы не опаздывать на работу и важные встречи, лучше выходить заранее и рассчитывать время в пути.