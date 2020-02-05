    05 февраля 2020, 17:19

    Балашиха борется со снегом. На дороги города вышли 60 единиц техники

    Ольга Крылова, Яна Попова

    Снегопад, который обрушился на Подмосковье, не обошел стороной и Балашиху. Он продолжался всю ночь. Чтобы очистить город от последствий непогоды, на дороги вышли около 60 единиц спецтехники.
    Балашиха борется со снегом. На дороги города вышли 60 единиц техники

    Зимнее настроение, конечно, хорошо, можно покататься на лыжах и санках или, например, выгулять шубу. Но в то же время, сильный снегопад заставляет коммунальщиков работать в усиленном режиме.

    Балашиха борется со снегом. На дороги города вышли 60 единиц техники | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Чтобы очистить город от снега и обеспечить комфортное передвижение жителей, задействовали 60 единиц техники и почти 1000 сотрудников коммунальной и дорожной служб. В первую очередь они очищают от снега центральные улицы, остановки общественного транспорта, внутридворовые проезды, пешеходные дорожки, а также подъезды к железнодорожным станциям.

    Снег убирают с крыш жилых домов и социальных учреждений, а также городских предприятий. Тротуары посыпают пескосоляной смесью.

    Снегопад сказывается и на скорости движения на дорогах города. Автовладельцы стараются быть более бдительными и осторожными, соблюдать дистанцию. Однако за прошедшие сутки в городе зафиксированы 29 дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, чтобы не опаздывать на работу и важные встречи, лучше выходить заранее и рассчитывать время в пути.