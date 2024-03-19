Подмосковье 19 марта 2024, 15:29 Балалаечники из Химок победили на международном конкурсе народных исполнителей Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Юные музыканты Евгений Овчинников и Спиридон Хатзидимитриадис из Химок приняли участие в новом сезоне Международного детского конкурса народных исполнителей «Мир — музыка и развитие». Они исполнили музыкальные номера на балалайках и стали победителями конкурса.

Всего в третьем сезоне музыкального конкурса приняли участие свыше шести тысяч человек. Конкурсантам из России в музыкальных баталиях противостояли исполнители из Сирии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь. Гала-концерт победителей прошел в Красногорске.

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«В любом государстве, конечно, важны наука, промышленность, сельское хозяйство, экономика. Конкурс „Мир — музыка и развитие“ — это, прежде всего, сохранение культуры, традиций и преемственности», — отметил заслуженный артист России и сооснователь конкурса Денис Майданов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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