Балалаечник из Солнечногорска стал победителем молодежных Дельфийских игр

Золото ХIV молодежных Дельфийских игр завоевал юный житель Солнечногорска Илья Пригожев. Ему не было равных в номинации «Балалайка».

Воспитанник Солнечногорской Детской школы искусств Илья Пригожев занимается музыкой уже 12 лет. Побед за это время было много: Илья не раз занимал призовые места в престижных международных и российских конкурсах. Так же дважды становился обладателем премии «Молодое дарование России».

«Победа на конкурсе высокого уровня — приз за мои труды. В дальнейшем я хочу связать свою жизнь с музыкой, развивать свой талант и передавать его другим», — сказал Илья.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Дельфийских играх приняли участие более 400 человек в возрасте от 10 до 25 лет. Московскую область представляли около 100 детей и молодых людей из 18 муниципальных образований: учащиеся учреждений среднего-профессионального и дополнительного образования, студенты вузов культуры и искусств, воспитанники ДК.

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Согласно регламенту, в каждом туре участники соревновались парами, где определялся победитель, выходивший в следующий раунд. До финала доходили двое, где и определялся лучший. Выступления оценивало жюри из более 50 деятелей искусств стран СНГ.

Всего обладателей золотых медалей XIV Дельфийских игр в Подмосковье трое. Среди победителей двое учащихся Московского Губернского колледжа искусств в Химках: Арсений Чурсин в номинации «Академическое пение» и Дмитрий Воробьев в номинации «Эстрадное пение». Еще 12 представителей Подмосковья стали призерами.