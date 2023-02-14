Подмосковье 14 февраля 2023, 19:02 Балалаечник из Химок получил Гран-при подмосковного конкурса исполнителей «Сувенир»

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Московский областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Сувенир» прошел 12 февраля в Кашире. Балалаечники из Химок показали высокие результаты, получив два первых места и одно Гран-при.

Первое место в своей категории занял образцовый оркестр «Самовар» из города Люберцы, на втором месте — оркестр русских народных инструментов «Веселый вечер» из Солнечногорска. Третье место у оркестра из Каширы.

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Высокие результаты показали воспитанники центральной школы искусств из Химок. Два первых места на балалайке получили Сергей Александров и Максим Головинский, а Гран-при конкурса в старшей группе завоевал Спиридон Хатзимитриадис.

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«Сегодня городской округ Химки представляли шесть моих воспитанников по направлению „балалайка“. Хочу отметить победу Спиридона Хатзимитриадиса. Он занимается у меня уже восемь лет, у него много достижений. Самое яркое — это победа в Дельфийских играх», — рассказала преподаватель центральной школы искусств города Химки Денис Баранов.

Выступление балалаечников на конкурсе «Сувенир» произвело приятное впечатление на председателя жюри, заслуженного артиста Подмосковья Алексея Сысоева.

«Очень сильные струнники были, замечательные ребята на балалайках. Действительно классно играют. Я уже отобрал ребят, с которыми мы посотрудничаем в будущем», — отметил музыкант.