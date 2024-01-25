Подмосковье 25 января 2024, 16:28 Бал по случаю Татьяниного дня провели студенты РМАТ в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В честь Татьяниного дня химинские учащиеся Российской международной академии туризма провели великолепный студенческий бал. Мероприятие состоялось уже второй раз за два года. Сегодня оно было приурочено к 55-летию Академии.

Молодые люди танцевали вальс под классическую музыку и завершили вечер дегустацией сбитня — давней студенческой традицией. Председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский и заместитель председателя Александр Дряннов поздравили студентов.

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«На протяжении многих лет Татьянин день объединяет разные поколения. Те, кто давно уже не студент, подтвердят, что студенчество — лучшие годы жизни, золотая пара. Молодые, энергичные и перспективные — будущее не только нашего городского округа, но и всей страны. Искренне желаю всем студентам больших побед на пути к своим целям, успехов и вдохновения», — сказал Сергей Малиновский.

Учащиеся подготовили концертную программу для своих сокурсников, педагогов и гостей вуза. Каждый год праздник студенчества отмечают с особым размахом. Молодежь готовится к нему за несколько месяцев. Традиция проведения зимнего бала зародилась в академии по инициативе ректора Евгения Трофимова в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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