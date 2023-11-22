Подмосковье 22 ноября 2023, 11:13 Бал «Офицерского клуба» прошел в Звездном Городке Телеканал «360»

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Юбилейный бал «Офицерского клуба» прошел в Звездном Городке. Организаторы смогли создать атмосферу настоящего праздника, возродив традиционные танцы: полонез, вальс, мазурку, падеспань, польку-тройку, котильон и другие.

Юбилейный бал прошел в большом зеркальном зале Дома космонавтов в честь 25-летия «Офицерского клуба». Участие в нем приняли более 50 пар. Организаторами праздника выступили «Офицерский клуб» и Центр светской бальной культуры «Золотой клуб».

Глава Звездного Городка Евгений Баришевский вручил организаторам бала памятный адрес, так как активисты офицерских клубов провели огромную патриотическую работу.

«Наш клуб составляют очень достойные люди. Клуб оставил свой след на карте Москвы и нашей родины. Мы проводим выставки семейных реликвий, занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Также мы явились учредителем национальной премии за сохранение культурно-исторического наследия», — отметил президент региональной общественной организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб» Игорь Котов.

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