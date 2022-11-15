Подмосковье 15 ноября 2022, 22:21 Бал исторических танцев в 16-й раз прошел в Подольске

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В Дубровицах в Подольске именно сейчас наступила золотая пора. Там в двенадцатый раз состоялся бал исторических танцев под названием «И слышен вальса звук прелестный». Чаще всего такие тематические вечера были приурочены к какому-то памятному событию. Например, к дням рождения писателей или композиторов. В этот раз мероприятие решили посвятить вальсу.

«Начнем мы наш бал, конечно, же с полонеза. Большинство участников нашего бала будут одеты в красивые исторические костюмы: у дам будут кринолины, кавалеры будут во фраках», — рассказала руководитель школы исторического бального танца «Светский парад» Елена Захарченко.

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Все костюмы создаются по историческим лекалам. Дамы заказывают платья специально к этому случаю у портных или шьют их своими руками. Специально для этого вечера пригласили органиста, педагога РАМ Гнесиных Сергея Сироткина. Такая музыка помогла придать мероприятию глубину.

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Партнеры по танцам Любовь и Юрий на протяжении всей своей жизни занимались хобби. Сейчас они продолжают прививать молодежи любовь к хорошей музыке и искусству. Ежегодно на такие исторические балы приходят новые лица. Уже в апреле, этой весной, под звуки органа будут танцевать и осваивать тонкости этикета школьники старших классов.