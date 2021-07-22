Бакалаврам МГОУ вручили дипломы

Бакалавры лингвистического факультета МГОУ получили дипломы. Многие из них уже готовы пойти учиться дальше, в магистратуру.

Выпускница МГОУ Мария Винькова уже знает два языка: английский и китайский. И решила продолжить обучение в родном вузе.

«Я рассматриваю направления теоретические и методологические основы преподавания английского языка, но это как раз расширит мою сферу, чтобы я могла преподавать не только в школе, но и в университете», — делится выпускница МГОУ Мария Винькова.

Источник фото: телеканал «360»

По словам представителей приемной комиссии, около 70% студентов остаются в вузе и поступают в магистратуру. Прием документов на поступление продолжится до 11 августа, а уже затем начнутся вступительные испытания.

Наши ученики сейчас получают свои документы об образовании и сразу подают нам документы в магистратуру. Более 70% — это наши выпускники Ирина Щеглова ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ.

Источник фото: телеканал «360»

Популярные направления в образовании сейчас — лингвистика, иностранные языки, факультеты русской филологии и физической культуры.

«С 1 июля мы начали прием документов по программе магистратуры. На данный момент у нас где-то 600 заявлений, но ждем сейчас более активной фазы приема документов», — сказала Ирина Щеглова.

Источник фото: телеканал «360»

В университете особый упор делают на стажировке. У студентов есть возможность поехать в Китай и получить дополнительные языковые навыки. Это активно практикуется в вузе.

В этом году мы открываем два новых направления подготовки магистратуры: это теоретические и методологические основы преподавания китайского языка и совмещенная программа с Лондонским университетом Китая преподавания языка в поликультурной среде Светлана Вековищева декан лингвистического факультета МГОУ.

Источник фото: телеканал «360»

Дополнить свои знания в магистратуре может выпускник любого вуза, а вот как выбрать направление — в этом поможет при необходимости приемная комиссия.