Подмосковье 05 сентября 2023, 15:34 Байкеры из Балашихи первыми в мире добрались на мотоциклах до Северного ролюса и установили рекорд Кирилл Дрыгин

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Жители Балашихи Кирилл Дрыгин и Юрий Волков стали первыми в мире байкерами, добравшимися на Северный полюс. Путешественники побывали в гостях у полярников и развернули самый большой российский флаг на макушке планеты.

По словам Кирилла Дрыгина, это путешествие было незабываемым и опасным одновременно. Байкеры первыми в мире шли по этому пути и не знали, что ждет впереди.

Подготовка к экспедиции заняла несколько лет. Морской путь от Мурманска до Арктики составил более двух тысяч километров. Долгое время по разным причинам организовать мотопоход не получалось. На этот раз путешественников взял на борт экипаж научно-исследовательского судна «Академик Трешников». Но даже оказавшись на ледоколе, парни не были уверены в успехе из-за подвижных льдов и нулевой температуры. Арктика не хотела покоряться.

По словам Юрия Волкова, долго искали место для высадки. Был риск, что подходящего участка не найдут: как только судно подходило, лед ломался и сходить с борта было вновь негде. Неоднократно приходилось заходить заново.

В итоге рекорд удалось установить за 11 дней и 32 моточаса пути. Президент спортивно-патриотического движения «Дружина» Роман Новиков заявил, что достижение зафиксировано официально. Он поздравил ребят и пообещал вручить им сертификаты о рекордах после возвращения домой. Также Новиков отметил, что в феврале байкеры собираются пересечь Антарктику при температуре минус 70 градусов.

Юрий Волков и Кирилл Дрыгин являются участниками нескольких сообществ: «Ночные волки», «Русские мотоциклисты» и спортивно-патриотического «Дружина», штаб-квартира которого находится в Балашихе.