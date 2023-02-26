Подмосковье 26 февраля 2023, 13:11 Байкеры Истры зрелищно отметили «Мотомасленицу»

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Байкеры Истры провели зрелищную «Мотомасленицу» с мотогонками, музыкальным концертом и разнообразными активностями для детей. Развлекательную программу взял на себя Бужаровский дом культуры, организатором стал местный мотоклуб «Русский рассвет МК».

Мероприятие проходит в округе с 2013 года. Ежегодно байкеры из мотоклубов участвуют в соревнованиях и катают детей на мотоциклах.

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В этом году главным аттракционом стала огромная гора снега в центре праздничной площадки для детей и подростков.

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Но центральным событием праздника стали мотогонки. Наблюдать за ними было удобно с нескольких трибун автодрома. Заезды проходили в трех классах: среди мотоциклов на колясках, кроссовых двухколесных байков и квадроциклов. В гонках принимали участие любители.

Во время соревнований проходил концерт, свои номера показывали местные творческие коллективы. Также для детей и взрослых организовали масленичные игры и забавы.

В финале праздника сожгли чучело Масленицы в байкерской одежде, мотоциклетных очках и шлеме.

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