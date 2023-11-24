Подмосковье 24 ноября 2023, 14:55 Баянисты из Одинцова выступят на гала-концерте форума «Россия» 25 ноября Сайт Всероссийского фестиваля "Душа баяна"

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Очные прослушивания фестиваля народного творчества «Душа баяна» стартовали в Доме культуры «Солнечный» в Одинцове. Победители примут участие в гала-концерте, который пройдет на главной сцене международной выставки-форума «Россия» 25 ноября.

Одинцово впервые выступит в качестве площадки для прослушивания участников фестиваля. В этом году объявлено 12 номинаций. Кроме участия в концерте, лауреатам в качестве приза вручат профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь.

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Всероссийский фестиваль «Душа баяна» в этом году отметит свое пятилетие. В этот раз он охватит 45 регионов страны и пройдет в пяти федеральных округах: Уральском, Южном, Северокавказском, Северо-Западном и Центральном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона посетить выставку «Россия».

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