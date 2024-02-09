Подмосковье 09 февраля 2024, 19:49 Бадминтонистка из Одинцова стала третьей на соревнованиях «Хрустальный волан» Unsplash

Читать 360tv в

Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Хрустальный волан» проходят в Саратове. Бадминтонистка из Одинцова Валерия Исакова завоевала бронзовую медаль в смешанной парной категории.

Турнир является важным этапом рейтинговой серии Гран-при. В борьбе за награды участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов страны. Директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев отметил, что несмотря на сильных соперников одинцовские бадминтонисты не остались без медалей.

Реклама

«Поздравляем нашу замечательную спортсменку Валерию Исакову с бронзовой медалью в смешанной парной категории. В нашей спортшколе бадминтону традиционно уделяется большое внимание», — сказал Владимир Леонтьев.

В 2024 году в Саратове пройдет еще несколько статусных соревнований по бадминтону, включая Кубок и клубный чемпионат России.

Турнир продолжается. Вероятно, что представителям одинцовского бадминтона удастся вновь подняться на пьедестал почета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».