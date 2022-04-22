Бабушку с красным знаменем увековечили в граффити в Реутове

На стене жилого дома в Реутове начали рисовать граффити с изображением «бабушки с красным знаменем», которая за несколько дней стала знаменитой и вдохновила своей смелостью уже многих деятелей искусства. В общих чертах изображение уже закончено, художнику осталось нарисовать лицо женщины.

История о пенсионерке, которая вышла навстречу солдатам ВСУ со Знаменем Победы, стала известна 12 апреля. Бабушка перепутала украинских военных с российскими и приняла у них пакет с продуктами. Но когда один из солдат признался, что они из ВСУ, вырвал у нее знамя и стал топтать, она сразу вернула пакет и пояснила, что за этот флаг воевали ее родители.

Эта история вызвала широкий резонанс в Совбезе ООН. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что коллеги в кулуарах звонили ему и спрашивали: «Что это за бабушка?»

Русскоязычный поэт из казахстанского Павлодара Александр Гаммер посвятил смелой бабушке стихи.