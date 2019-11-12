Бабушки с нунчаками и веерами воинов. Как ивантеевские пенсионеры освоили цигун

Гимнастика цигун — восточный ключ к сохранению молодости. Поэтому в местном доме культуры в Ивантеевке нет отбоя от желающих. Причем, красота — еще полдела, цигун возвращает здоровье. Некоторые пенсионеры с его помощью буквально встали на ноги.

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У такой бабушки с нунчаками внуки будут как шелковые. Раиса Шишакова — местный ниндзя, обожает боевые приемы. Женщина рассказывает, что спортивный образ жизни не для развлечения или красоты. Это спасение от боли в суставах.

«Я себя поставила на ноги. Я не могла в автобус войти, я могла грохнуться. И я больше 10 лет лечилась, а потом занялась гимнастикой, и с тех пор я ее не бросаю», — сказала Раиса Шишакова, участница программы.

Здесь у всех почти кунг-фу, но атмосфера вовсе не воинственная, а, наоборот, умиротворяющая. Во время гимнастики лучше не шуметь, чтобы не спугнуть дзен.

У кого-то утро начинается с кофе, а в ивантеевском доме культуры — с цигуна. Это сочетание гимнастики и восточной философии способно продлить молодость. Ивантеевские пенсионеры за активное долголетие и явно не выглядят на свой возраст. Кому-то скоро будет 74 или 75, но выглядят они значительно моложе.

Источник фото: телеканал «360»

Повержен будет еще один враг здоровья — стресс. Этот нехитрый с виду прием называется сбрасыванием лапши с ушей и избавляет от негативных мыслей. Дальше в дело идет красота. Танец с веерами. Не с теми, которыми обмахиваются. А с веерами воинов — их оснащали ножами и использовали как оружие.

Источник фото: телеканал «360»

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«Самое страшное для пожилого человека — это одиночество. Вы думаете, они сюда только за гимнастикой ходят? За общением, за работой и почувствовать себя нужным людям», — сказала Светлана Вдовина, инструктор по цигуну.

Например, когда дети выросли и живут далеко. А что делать тем, у кого их нет? Тут программа «Активное долголетие» и приходит на помощь.

«Вы знаете, в каждом возрасте свои плюсы и минусы. Если в молодости хотелось накраситься, намазаться, одеться, сейчас это представляется таким мелким. Хочется что-то изучить, что-то получить новое», — сказала Светлана Вдовина, инструктор по цигун.

Поэтому пенсионеры осваивают английский и китайский. Постигают театральное искусство. И все так же мечтают о путешествиях или съемках в кино — и не важно — в 50, 70 или 100 лет.