Бабушка из Рузы случайно стала блогером. Она попала в ролик внучки и оказалась кумиром молодежи

Бабушка-блогер из подмосковной Рузы рассказала, как провести длительные выходные во время карантина — записывать видеоролики. Еще недавно интересы Галины Поздникиной были такими, как у большинства ее ровесниц. Она вышивала, делала варенье и пекла пирожки. Но теперь бабушка стала тик-токером.

Это значит, что Галина Михайловна начала активно снимать видеоролики и заливать их на интернет-платформу TikTok. А началось все случайно: однажды бабушка зашла в комнату, в которой ее внучка снимала ролик, и на заднем плане сделала несколько шутливых танцевальных па. Внучка выложила видео, не ожидая, что у Галины Михайловны появится множество фанатов.

Сейчас у бабушки уже есть свой аккаунт в TikTok. Ей удалось собрать уже целых 68 тысяч подписчиков и миллионы лайков.

Я зашла — мне интересно стало. Я вообще люблю танцевать и музыку люблю. Быстро втянулась, открыла свою страничку и начала заниматься Галина Поздникина.

Галина Михайловна сняла уже более 100 видео. Она не старается угадать, что понравится подписчикам, а просто делает видео о том, как, например, готовит с внуками печенье или торты. Во время пандемии коронавируса бабушка призывает всех не унывать и если не снимать ролики, то постараться найти себя в других направлениях.

Я призываю всех, кто вынужденно находится на карантине: не скучайте — берите книги, альбомы со старыми фотографиями, цветные карандаши — нарисуйте вазу, чашку на столе… Вы увидите, что у вас, оказывается, есть талант, но вам было некогда Галина Поздникина.

Активность Галины Михайловны отметил и глава Рузского городского округа.

Это здорово, потому что ее опыт, эмоции и эта харизматичная подача просто заряжают! И это чудный способ провести не самоизоляцию, а самопознание. И проанализировать тех, кто рядом с тобой. И посмотрите: это не секрет, наверное, а скорее комплимент: ей 61 год, а она освоила потрясающую технологию. Работать на ТикТоке далеко не каждый из молодых умеет Николай Пархоменко, глава Рузского городского округа.

Так что, по его словам, каждый во время карантина может найти новые возможности для самореализации.