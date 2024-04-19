Подмосковье 19 апреля 2024, 18:17 МФЗ на трассе М-12 в Подмосковье подготовят к пиковым нагрузкам в праздники Трассу М-12 подготовят к майским праздникам и лету Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Многофункциональные зоны на трассе М-12 «Восток» подготовят к туристическому сезону в Подмосковье. Уже к майским праздникам их работу скорректируют так, чтобы проезд стал комфортнее для водителей и пассажиров.

Госкомпания «Автодор», представители топливных операторов и регионы объединили усилия для подготовки трассы к майским праздникам и новому туристическому сезону. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что проработан детальный план по оптимизации работы многофункциональных зон. Здесь заблаговременно проверят рабочее состояние всех колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов. Водителей дополнительно проинформируют о расположении МФЗ на трассе.

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На время пиковых нагрузок планируется удвоить штат персонала, при необходимости сотрудники будут в ручном режиме координировать поток клиентов. Они помогут водителям и расскажут, как избежать очередей.

На М-12 «Восток» работают 18 объектов комплексного обслуживания. В разной стадии реализации находятся еще 10 точек.

Участок от Москвы до Казани запустили в декабре 2023 года, после чего сотни тысяч автомобилистов отправились в поездку по новой магистрали. Первые месяцы эксплуатации трассы помогли понять, какие работы нужно провести, чтобы проезд стал еще комфортнее.

Строительство М-12 продолжается — в конце этого года дорогу продлят до Екатеринбурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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