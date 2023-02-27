Подмосковье 27 февраля 2023, 10:14 АЗС «Газпромнефть» реконструируют в Красногорске

Читать 360tv в

Автозаправочную станцию на улице Игоря Мерлушкина обновят в Красногорске. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Застройщик — компания «Барс 27» — расширит торговое помещение заправки с 240 до 600 квадратных метров. Магазин и фирменное кафе станут комфортнее для посетителей, здесь появятся в продаже новые наименования. АЗС «Газпромнефть» предложит клиентам не только хороший бензин, но и уютные места для отдыха.

Реклама

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

Реклама