27 февраля 2023, 10:14
АЗС «Газпромнефть» реконструируют в Красногорске
Автозаправочную станцию на улице Игоря Мерлушкина обновят в Красногорске. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.
Застройщик — компания «Барс 27» — расширит торговое помещение заправки с 240 до 600 квадратных метров. Магазин и фирменное кафе станут комфортнее для посетителей, здесь появятся в продаже новые наименования. АЗС «Газпромнефть» предложит клиентам не только хороший бензин, но и уютные места для отдыха.
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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.
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