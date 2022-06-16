Авиа- и судостроение в России сильнее всего пострадали из-за введения экономических санкций против страны. Справиться с возникшими сложностями могут помочь партнерские отношения с азиатскими странами. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «Россия 24».

«То, что было нашим приоритетом, Европа, сегодня, очевидно, Азия должна стать нашим большим партнером во всех смыслах. По фарме мы неплохо двигаемся, у нас в Дубне ряд предприятий. У нас большая компания откроет производство в декабре по микроэлектронике, есть планы дальнейшего развития «, — отметил он.

Губернатор добавил, что сейчас стране нужно искать способы развивать промышленность и новые технологии. Воробьев подчеркнул, что под публичным прессом находятся только публичные зарубежные компании, а частные и семейные могут спокойно работать в России.