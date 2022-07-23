«Азартно занимаются с детьми». Звезды футбола охотно присоединились к подмосковному проекту «Выходи во двор»

Жители Подмосковья этим летом получили возможность сыграть с легендами футбола в рамках проекта «Выходи во двор». Причем звездные спортсмены с радостью присоединяются к матчам. Об этом «360» рассказал глава Минспорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Наши легенды с восторгом восприняли идею и приехали. Потом они уже сами настолько включились в процесс, что каждый из них старается не пропускать ни одной игры», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в проект постоянно приглашают новых спортсменов. По словам Абаренова, никто из футболистов не отказывается поучаствовать.

«Более того, после игр они постоянно спрашивают о следующем матче. Они отмечают для себя детишек, у которых есть потенциал. На последней игре был Олег Корнаухов, который возглавляет детскую школу ЦСКА. Он подмечал для себя перспективных ребятишек», — рассказал глава Минспорта региона.

По его словам, игры со звездами футбола дают детям огромный стимул. Ребятам есть за кем тянуться и куда стремиться. Абаренов отметил, что спортсмены занимаются с детьми с большим азартом и восторгом. За это он поблагодарил футболистов.

Как напомнил министр, идея создания проекта «Выходи во двор» принадлежит губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Футбольные матчи проходят с начала лета в разных округах региона. Знаменитые спортсмены встречаются на поле с обычными дворовыми командами.