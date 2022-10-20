Автозаправку на 30-м км Ленинградского шоссе открыли после реконструкции в Химках | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 18:56 Автозаправку на 30-м км Ленинградского шоссе открыли после реконструкции в Химках

Читать 360tv в

В деревне Кирилловка городского округа Химки реконструировали автозаправочную станцию. На 30-километре Ленинградского шоссе у водителей теперь будет возможность заправить автомобиль, перекусить в кафе и приобрести необходимые товары в минимаркете.

Реклама

Разрешение на ввод АЗС в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики Московской области. Застройщиком выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Объем инвестиций в проект составил 79 миллионов рублей. Благодаря появлению современной АЗС, было создано 11 новых рабочих мест.

Реконструкция автозаправки заняла девять месяцев. Современные АЗС — не только место заправки автомобиля, но и место отдыха для водителей и точка, где автолюбители могут приобрести сопутствующие товары. Строительство новых АЗС делает комфортными поездки по территории Подмосковья,

Проект реконструкции автозаправки сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. При помощи ЦСС были проработаны замечания и даны разъяснения по проверке проектной документации.