Автоволонтеры «Единой России» продолжат доставлять продукты и отвозить врачей к пациентам в Подмосковье

В Подмосковье автоволонтеры принимают активное участие в работе волонтерских штабов: они доставляют врачей не только к пациентам, но и домой после тяжелых смен, а также привозят в больницы продукты и воду.

Еще в апреле партия передала в пользование медиков Подмосковья 12 легковых машин в рамках акции «Спасибо врачам». Автомобили приобрели на средства, сэкономленные от сокращения управленческих, организационных и предвыборных расходов партии.

Одним из подмосковных добровольцев является руководитель волонтерского штаба Дубны, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии Павел Насонов. Несколько раз в неделю его транспортная компания безвозмездно предоставляет автобус, который доставляет врачей Дубненской городской больницы до пациентов.

«Волонтерский центр «Единой России» в Дубне продолжает оказывать поддержку всем нуждающимся. Добровольцы не только доставляют людям продуктовые наборы и лекарства, но и помогают медикам. В последнее время вызовы на дом участились», — сказал Павел Насонов.

Оказывать содействие врачам сегодня — одно из важнейших направлений в работе штаба. Мы будем продолжать помогать до тех пор, пока это будет необходимо Павел Насонов исполняющий полномочия секретаря отделения «Единой России» в Дубне

«Хочется сказать большое спасибо волонтерскому штабу «Единой России» за то, что помогают не только с доставкой лекарств, но и «доставкой» врачей к пациентам. За счет того, что доктора добираются до пациентов на машине, сокращается время, потраченное на вызов. Благодаря этому они справляются с нагрузкой и обслуживают обратившихся день в день», — отметил главный врач Дубненского городской больницы Алексей Осипов.

В числе добровольцев — лидер балашихинских молодогвардейцев Алексей Егоров. С начала пандемии он активно принимал участие в оказании адресной помощи жителям, которые находятся на самоизоляции. На собственном автомобиле он практически ежедневно развозит продуктовые наборы и лекарства.

«Нельзя оставаться в стороне, когда кому-то требуется помощь. Помимо доставки продуктов и медикаментов, волонтеры оказывают консультации и различную помощь по дому. Балашиха большой город и очень, конечно же, выручает автомобиль. Особенно, когда нужна оперативная помощь», — сказал Алексей Егоров.

Секретарь местного отделения партии в Пушкинском округе Сергей Бабаченко отметил, что во время пандемии системе здравоохранения особенно нужна всесторонняя поддержка.

«Уже несколько месяцев силами партийного отделения «Единой России» и депутатского корпуса помогаем транспортом нашей Московской областной больнице им. проф. Розанова В. Н. Ежедневно ее врачам и медсестрам выделяются дополнительные автомобили для объезда пациентов и решения других задач. Нагрузка на докторов сегодня колоссальная, вызовов очень много и вопросы логистики, доставки медицинских специалистов к больным крайне важны», — подчеркнул Сергей Бабаченко.

Как добавил Сергей Бабаченко, помощь будут продолжать оказывать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не стабилизируется.