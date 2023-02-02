Подмосковье 02 февраля 2023, 16:09 Автовокзал в Ногинске реконструируют к 1 сентября

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Автовокзал в Ногинске ждет реконструкция. Здание обновят к 1 сентября. Проект строительных работ представил глава Богородского округа Игорь Сухин на оперативном совещании.

Площадь вокзала увеличится в три раза за счет второго этажа — с 526 до 1500 квадратных метров. Изменится внешний вид и стиль, благоустроят прилегающую территорию. В обновленном автовокзале разместятся точки быстрого питания, пункты связи и бытового обслуживания, аптека и магазины.

«Полностью обновить здание 1973 года постройки планируем к 1 сентября. Капитальный ремонт здесь никогда не проводился, косметический — был в 2021 году. Инвестора нашли. Планируемый объем инвестиций — 250 миллионов рублей», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Пассажиропоток автовокзала в Ногинске достигает пяти миллионов человек в год. Поэтому важно, чтобы здание отвечало всем современным требованиям и было удобным для людей.

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