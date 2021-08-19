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    19 августа 2021, 11:00

    Современный автовокзал и тысячи новых рабочих мест появятся в Бронницах

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    В Бронницах создадут около шести тысяч новых рабочих мест. Они появятся благодаря запуску сразу нескольких крупных проектов. Кроме того, к концу 2023 года жители увидят современный автовокзал — его люди очень ждут, ведь существующая станция уже обветшала, а железной дороги в городе нет.

    Современный автовокзал и тысячи новых рабочих мест появятся в Бронницах | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Об этом глава городского округа Дмитрий Лысенков доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

    «Вы, Дмитрий Александрович, с 2019 года возглавляете хоть и небольшую, но очень важную территорию. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о запросах жителей. Что в первую очередь ждут сами люди. Какие проблемы, в чем мы можем быть полезны, в чем нужна помощь», — начал глава Подмосковья.

    Губернатор сразу сделал акцент на строительстве автовокзала. По его словам, он уже дал команду начать проектные работы, а через год приступить к активной фазе.

    Это центральное место. Я много раз бывал там, проезжал, разговаривал с жителями — нужно обновление. Более чем для 20 тысяч человек это будут заметные, очень важные перемены

    Андрей Воробьев.

    Воробьев объяснил, что удобство и комфорт общественного транспорта — это то, что всегда востребовано.

    Главный акцент — на инвестициях

    Глава городского округа Дмитрий Лысенков рассказал, что в последние два года основной упор сделали на привлечении инвестиций.

    Округ у нас достаточно маленький, но мы в нем используем каждый квадратный метр для того, чтобы Бронницы процветали

    Дмитрий Лысенков.

    Самый крупный инвестор — группа компаний Wildberries. В Бронницах она создаст пять тысяч мест для трудоустройства, построив логистический комплекс со складами.

    Современный автовокзал и тысячи новых рабочих мест появятся в Бронницах | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Мы создадим более пяти тысяч рабочих мест. И вложения в нашу экономику составят около пяти миллиардов рублей», — отметил глава округа.

    Реализовать этот проект планируют в срок с 2022 по 2024 год.

    Важно, что вы уделяете большое внимание инвестициям. Потому что сколько мы бы ни благоустраивали все города, ключевое — это достаток каждого человека, каждой семьи. А для этого должна быть работа, причем уже на современных предприятиях

    Андрей Воробьев.

    В прошлом году, несмотря на пандемию, округ привлек 2,8 миллиарда рублей инвестиций. Это на 85% больше, чем год назад.

    Во многом помогло создание ЦКАД. Дорога стала важным и стратегическим объектом.

    «ЦКАД — это большой плюс для Бронниц. У нас теперь очень хорошая логистика», — сказал Лысенков.

    Современный автовокзал и тысячи новых рабочих мест появятся в Бронницах | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    В округе запланировали еще несколько проектов, которые дадут жителям более тысячи рабочих мест. Это комплекс по производству напитков «Диверсус Групп», по обслуживанию большегрузов «ПроЛив» и питомник декоративных растений «Лорберг.ру».

    В результате жители Бронниц и Подмосковья получат здесь свыше шести тысяч новых рабочих мест.

    Благоустройство

    А в прошлом году Бронницы взяли победу на всероссийском конкурсе для создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

    В результате преобразится территория вокруг Старичного и Бельского озер. Проект реализуют за 2021 и 2022 годы.

    В этом году мы делаем достаточно большое количество дорог. По сравнению с прошлым годом увеличили темпы в четыре раза

    Дмитрий Лысенков.

    По губернаторской программе в округе обновляют детские площадки, благоустраивают дворы.

    «В рамках комплексного благоустройства не отстаем — около восьми дворов уже благоустроили. Все работы завершим где-то к концу сентября», — сообщил глава.

    Также на встрече обсудили расселение аварийного жилья. В частности, в доме на Московской улице предоставили восемь новых квартир.