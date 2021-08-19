Современный автовокзал и тысячи новых рабочих мест появятся в Бронницах

В Бронницах создадут около шести тысяч новых рабочих мест. Они появятся благодаря запуску сразу нескольких крупных проектов. Кроме того, к концу 2023 года жители увидят современный автовокзал — его люди очень ждут, ведь существующая станция уже обветшала, а железной дороги в городе нет.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом глава городского округа Дмитрий Лысенков доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Вы, Дмитрий Александрович, с 2019 года возглавляете хоть и небольшую, но очень важную территорию. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о запросах жителей. Что в первую очередь ждут сами люди. Какие проблемы, в чем мы можем быть полезны, в чем нужна помощь», — начал глава Подмосковья.

Губернатор сразу сделал акцент на строительстве автовокзала. По его словам, он уже дал команду начать проектные работы, а через год приступить к активной фазе.

Это центральное место. Я много раз бывал там, проезжал, разговаривал с жителями — нужно обновление. Более чем для 20 тысяч человек это будут заметные, очень важные перемены Андрей Воробьев.

Воробьев объяснил, что удобство и комфорт общественного транспорта — это то, что всегда востребовано.

Главный акцент — на инвестициях

Глава городского округа Дмитрий Лысенков рассказал, что в последние два года основной упор сделали на привлечении инвестиций.

Округ у нас достаточно маленький, но мы в нем используем каждый квадратный метр для того, чтобы Бронницы процветали Дмитрий Лысенков.

Самый крупный инвестор — группа компаний Wildberries. В Бронницах она создаст пять тысяч мест для трудоустройства, построив логистический комплекс со складами.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы создадим более пяти тысяч рабочих мест. И вложения в нашу экономику составят около пяти миллиардов рублей», — отметил глава округа.

Реализовать этот проект планируют в срок с 2022 по 2024 год.

Важно, что вы уделяете большое внимание инвестициям. Потому что сколько мы бы ни благоустраивали все города, ключевое — это достаток каждого человека, каждой семьи. А для этого должна быть работа, причем уже на современных предприятиях Андрей Воробьев.

В прошлом году, несмотря на пандемию, округ привлек 2,8 миллиарда рублей инвестиций. Это на 85% больше, чем год назад.

Во многом помогло создание ЦКАД. Дорога стала важным и стратегическим объектом.

«ЦКАД — это большой плюс для Бронниц. У нас теперь очень хорошая логистика», — сказал Лысенков.

Источник фото: телеканал «360»

В округе запланировали еще несколько проектов, которые дадут жителям более тысячи рабочих мест. Это комплекс по производству напитков «Диверсус Групп», по обслуживанию большегрузов «ПроЛив» и питомник декоративных растений «Лорберг.ру».

В результате жители Бронниц и Подмосковья получат здесь свыше шести тысяч новых рабочих мест.

Благоустройство

А в прошлом году Бронницы взяли победу на всероссийском конкурсе для создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В результате преобразится территория вокруг Старичного и Бельского озер. Проект реализуют за 2021 и 2022 годы.

В этом году мы делаем достаточно большое количество дорог. По сравнению с прошлым годом увеличили темпы в четыре раза Дмитрий Лысенков.

По губернаторской программе в округе обновляют детские площадки, благоустраивают дворы.

«В рамках комплексного благоустройства не отстаем — около восьми дворов уже благоустроили. Все работы завершим где-то к концу сентября», — сообщил глава.

Также на встрече обсудили расселение аварийного жилья. В частности, в доме на Московской улице предоставили восемь новых квартир.