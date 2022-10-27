Автосервис в деревне Заболотье в Подмосковье создаст новые рабочие места | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 09:41 Автосервис в деревне Заболотье в Подмосковье создаст новые рабочие места

Читать 360tv в

Детейлинг-центр «XL-GeneralGroup» откроет в деревне Заболотье под Домодедово придорожный сервис. На нем смогут трудоустроиться 12 человек, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Сервис расположился в зоне высокого траффика рядом с Домодедовским шоссе. На нем будут проводить техобслуживание автомобилей. Для посетителей создали кафе с зонами отдыха для детей, а также магазин. Неподалеку запланировали открыть загородный клуб.

Реклама

Комплекс заработает в декабре этого года, в него инвестировали 35 миллионов рублей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.