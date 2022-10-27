Автосервис в деревне Заболотье в Подмосковье создаст новые рабочие места | 360°

27 октября 2022, 09:41
Автосервис в деревне Заболотье в Подмосковье создаст новые рабочие места
Детейлинг-центр «XL-GeneralGroup» откроет в деревне Заболотье под Домодедово придорожный сервис. На нем смогут трудоустроиться 12 человек, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.
Сервис расположился в зоне высокого траффика рядом с Домодедовским шоссе. На нем будут проводить техобслуживание автомобилей. Для посетителей создали кафе с зонами отдыха для детей, а также магазин. Неподалеку запланировали открыть загородный клуб.
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Комплекс заработает в декабре этого года, в него инвестировали 35 миллионов рублей.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.
Строительство
Рабочие места
Город Домодедово
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