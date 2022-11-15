Подмосковье 15 ноября 2022, 16:59 Автосервис большегрузов реконструируют в Балашихе к февралю

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В микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха реконструируют здание ремонта и сервиса грузовых автомобилей. Инвестиции в проект составят 17 миллионов рублей.

Разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Подмосковья. Застройщиком станет ООО «Инвест-Плюс».

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В техцентре площадью 1662 квадратных метра появятся несколько вспомогательных и бытовых помещений. Для сотрудников организуют новые гардеробные, раздевалки и душевые застройщик планирует завершить работы в феврале 2023 года.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. С его помощью до пяти рабочих дней был сокращен срок получения ответа Мособлархитектуры о целесообразности архитектурно-градостроительного облика.