Подмосковье 16 июня 2023, 14:08 Автосалон российской марки «Москвич» открылся в Химках

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Автосалон российской марки «Москвич» открылся в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках. Новые машины отечественного производства — часть программы импортозамещения.

Работу открывшегося автосалона проверили заместитель главы администрации Химок Игорь Панчук и депутат Артур Каримов. Отечественные автомобили представлены в двух комплектациях: стандарт и комфорт.

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«Мы развиваемся, город Химки развивается. И развивается, как мы видим, в лучшую сторону. Я сегодня был удивлен, когда увидел внутренности автомобиля „Москвич“», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

По его мнению, новые машины не уступают зарубежным маркам.

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