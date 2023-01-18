Подмосковье 18 января 2023, 17:12 Авторы лучших селфи в подмосковном музее «Горки Ленинские» получат призы

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к международной акции «Селфи в музее». Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

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«Наш музей принимает участие в этой акции с 2016 года. Суть в том, чтобы привлечь как можно больше посетителей после новогодних праздников в первые рабочие дни музеев и выставок. Посетитель приходит, делает селфи или просто фотографирует какой-то любимый экспонат и выкладывает в социальные сети на своих страничках или официальных ресурсах музея-заповедника „Горки Ленинские“. Для нас, как сотрудников, „Селфи в музее“ является небольшим открытием, так как на фото мы видим некоторые экспонаты очень переосмысленными», — рассказала пресс-секретарь музея-заповедника Инна Харитонова.

В этом году сотрудники музея решили не только присоединиться к акции, но и провести конкурс на лучшие селфи. Авторы пяти лучших фотографий получат пригласительные билеты на два лица на концерт стипендиатов фонда «Новые имена».

Для участия в конкурсе необходимо сделать селфи на фоне здания музея или рядом с музейным экспонатом, разместить снимки в комментариях под постом-анонсом акции на официальных страницах музея и в телеграм-канале. Либо можно разместить фото на личной странице в соцсетях с хештегами #МузейноеСелфи, #КультурноеСелфи и #ГоркиЛенинские.

Ранее стало известно, что почти 150 тысяч человек посетили Серпуховской историко-художественный музей в 2022 году.

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