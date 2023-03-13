Подмосковье 13 марта 2023, 12:08 Авторы 21 культурного проекта из Подмосковья выиграли президентские гранты с начала года

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По итогам первого грантового конкурса в 2023 году Президентский фонд культурных инициатив поддержит 881 творческий проект из всех регионов России, из них — 21 в Подмосковье. На эти цели направят более 3,6 миллиарда рублей.

Победителями конкурса стали организации из Балашихи, Богородского и Дмитровского округов, Домодедова, Егорьевска, Жуковского, Клина, Коломны, Королева, Красногорска, Лыткарина, Люберец, Мытищ, Наро-Фоминска, Одинцова и Пушкино.

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Жителям Московской области напоминают, что до завершения приема заявок на второй грантовый конкурс 2023 года Президентского фонда культурных инициатив осталась неделя. Заявки можно направить через сайт фондкультурныхинициатив.рф. К участию приглашают негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальных предпринимателей. Общий фонд конкурса составляет четыре миллиарда рублей. Отмечается, что реализация проекта должна начаться не ранее 1 августа 2023 года и завершиться не позднее 31 декабря 2024 года.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Это всевозможные фестивали, концерты, спектакли, экскурсии, выставки и другие проекты.

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