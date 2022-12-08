Подмосковье 08 декабря 2022, 16:44 Авторы 11 туристических проектов Подмосковья получили всероссийскую премию за лучшие идеи для сувениров

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Победителями всероссийской премии «Туристический сувенир — 2022» стали 11 проектов из Подмосковья. Финал конкурса прошел 2–4 декабря в Кирове.

Гран-при номинации «Идея туристического сувенира» получила «Персик-брошь» из Павловского Посада. Значки «Герои картин» из Егорьевска взяли золото в номинации «Сувенир музея», в номинации «Сувенир события» победила «Цветаева 130» из Королева, а лучшим сувениром туристического маршрута стала сумка-шоппер из Коломны.

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В номинациях «Линейка туристических сувениров музея» и «Сувенир события» второе место заняли «Конь-огонь» и День русской набойки из Павловского Посада. Также серебро получил магнит «Раменская фабрика» как лучшая идея туристического сувенира.

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Третье место получила фоторамка «Горница» и подставка для телефона «Окно в музей» из Раменского в номинациях «Сувенир года» и «Сувенир музея». Также бронзу завоевал Егорьевский историко-художественного музей.

Специальный диплом в номинации «Сувенир-игрушка» получило лото «Богородская мозаика» из Ногинска.

Финал конкурса прошел 2–4 декабря в Кирове. В нем представили 513 сувениров и 21 магазин из 48 регионов.

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