  • Авторский семинар для студентов МГОУ провел Павел Астахов

    19 ноября 2019, 20:28

    Анастасия Максимовских, Дария Сенникова

    Знаменитый адвокат и общественный деятель, писатель, доктор юридических наук Павел Астахов рассказал студентам и аспирантам, что ждет юриспруденцию и право в ближайшем будущем. Авторский семинар адвоката прошел в Московском государственном областном университете.
    Авторский семинар для студентов МГОУ провел Павел Астахов

    Знаменитый адвокат Павел Астахов предсказал будущее. Действительный госсоветник Российской Федерации рассказал, каким видит право спустя годы на авторском семинаре в Московском государственном областном университете. Астахова с этим местом связывает многое.

    «Так сложилось, что этот вуз давно, в 59-м году, заканчивала моя мама. Он немножко по-другому назывался, но именно в этих стенах она училась», — рассказал Павел Астахов.

    Студенты и аспиранты — не единственные участники семинара. Сотрудники университета тоже присутствовали в аудитории. Приехали практикующие адвокаты Московской области, чтобы пообщаться с мэтром. Были заняты даже коридоры между рядов. Многих волнует, заменит ли искусственный интеллект юристов и адвокатов, останется ли профессия юриста в будущем?

    «Для меня это, хоть у меня и большой опыт преподавательский, своего рода урок. Потому что разговоры о будущем в контексте права — это пока редкий разговор для студентов. Он умеет связать литературу и право», — делится профессор МГОУ Сергей Глотов.

    Знаменитый адвокат написал несколько книг: не только юридические, но и романы.

    Почетный профессор МГОУ не впервые выступает в стенах вуза, месяц назад он рассказывал студентам про семейные ценности. Участников и тогда было немало. Сегодня многих волнует, заменят ли юристов и адвокатов роботы? Ведь они уже ведут судебные процессы и защищают клиентов, но, по мнению Астахова, этого не случится.

    Следующий семинар в МГОУ пройдет уже в декабре. Ничего удивительного в этом нет. Для вуза такие семинары, как сегодняшний — традиция, участвовать в которой студенты и преподаватели всегда только рады.

    «Наш университет — достаточно престижное заведение Московской области. МГОУ входит в топ-100 российских университетов по версии рейтингового агентства RAEX», — сказала проректор МГОУ Елена Певцова.