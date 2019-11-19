Авторский семинар для студентов МГОУ провел Павел Астахов

Знаменитый адвокат и общественный деятель, писатель, доктор юридических наук Павел Астахов рассказал студентам и аспирантам, что ждет юриспруденцию и право в ближайшем будущем. Авторский семинар адвоката прошел в Московском государственном областном университете.

Знаменитый адвокат Павел Астахов предсказал будущее. Действительный госсоветник Российской Федерации рассказал, каким видит право спустя годы на авторском семинаре в Московском государственном областном университете. Астахова с этим местом связывает многое.

«Так сложилось, что этот вуз давно, в 59-м году, заканчивала моя мама. Он немножко по-другому назывался, но именно в этих стенах она училась», — рассказал Павел Астахов.

Студенты и аспиранты — не единственные участники семинара. Сотрудники университета тоже присутствовали в аудитории. Приехали практикующие адвокаты Московской области, чтобы пообщаться с мэтром. Были заняты даже коридоры между рядов. Многих волнует, заменит ли искусственный интеллект юристов и адвокатов, останется ли профессия юриста в будущем?

«Для меня это, хоть у меня и большой опыт преподавательский, своего рода урок. Потому что разговоры о будущем в контексте права — это пока редкий разговор для студентов. Он умеет связать литературу и право», — делится профессор МГОУ Сергей Глотов.

Знаменитый адвокат написал несколько книг: не только юридические, но и романы.

Почетный профессор МГОУ не впервые выступает в стенах вуза, месяц назад он рассказывал студентам про семейные ценности. Участников и тогда было немало. Сегодня многих волнует, заменят ли юристов и адвокатов роботы? Ведь они уже ведут судебные процессы и защищают клиентов, но, по мнению Астахова, этого не случится.

Следующий семинар в МГОУ пройдет уже в декабре. Ничего удивительного в этом нет. Для вуза такие семинары, как сегодняшний — традиция, участвовать в которой студенты и преподаватели всегда только рады.

«Наш университет — достаточно престижное заведение Московской области. МГОУ входит в топ-100 российских университетов по версии рейтингового агентства RAEX», — сказала проректор МГОУ Елена Певцова.