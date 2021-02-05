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    05 февраля 2021, 12:31

    Авторские туры по музею в Серпухове проведут врачи, ученые и музыканты

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Уникальными гидами историко-художественного музея в Серпухове смогут стать простые жители, которые хорошо знают экспонаты. Здесь стартует проект, цель которого — показать экспозиции глазами врачей, ученых, музыкантов, блогеров или бизнесменов.
    Авторские туры по музею в Серпухове проведут врачи, ученые и музыканты | Изображение 1

    Такие туры проведут в Серпуховском историко-художественном музее. Гидами станут знатоки его собраний.

    Каждая авторская экскурсия состоится лишь один раз. Здесь их разработают индивидуально, подстроят под гидов и их знания.

    Блогеры, врачи, художники, музыканты, ученые, бизнесмены проведут посетителей по «своему» музею и покажут им «свои» места.

    Этот уже проект открыла участница Совета молодых ученых и специалистов Подмосковья Татьяна Романишина. Она показала уникальные фотографии из архивов семьи Мараевых, которые еще никто не видел.

    Следующий тур состоится 12 февраля. Его проведет российская спортсменка, семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая.

    Ее экскурсию посвятят свадебной тематике в искусстве. Гостям представят венчальные венцы и свечи из фондов музея.

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