Подмосковье 14 февраля 2024, 11:30 Авторов детских песен из Подмосковья пригласили на международный фестиваль Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Авторов детских песен из Подмосковья пригласили на фестиваль «Шаинский фест». Он пройдет 2 и 3 марта в Звенигороде.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, лучшие работы пополнят золотой фонд современной детской эстрады, а авторы смогут представить свои творения на финальном концерте в Кремле.

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«Сегодня крайне важно встал вопрос возрождения нашей культуры и традиций. Миссия фестиваля заключается в том, чтобы внести заметный вклад в общее поднятие уровня детской музыки и поэзии. Очень надеемся, что у нас это получится», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Вячеслав Шаинский.

Фестиваль направлен на поиск новых авторов и популяризацию детской песни.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

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