Жители Подмосковья смогут войти в приложение «Добродел» по отпечатку пальца | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 11:12 Жители Подмосковья смогут войти в приложение «Добродел» по отпечатку пальца

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Вход при помощи биометрических данных стал доступен в приложении «Добродел» для пользователей Android. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что вход при помощи отпечатка пальца сделает приложение более удобным и сэкономит время пользователей.

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«Однако по-прежнему сохраняется возможность авторизации через портал госуслуг или с помощью ввода данных учетной записи. Пользователь может выбрать наиболее комфортный для него способ», — добавила она.

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Настроить авторизацию при помощи биометрических данных можно в настройках профиля. Экран входа по отпечатку пальца будет открываться при запуске приложения.

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