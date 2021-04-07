Кругосветка длиной в 15 лет. Автопробег «Вместе» стартовал в Звездном Городке

Уникальный автопробег «Вместе» стартовал в Звездном Городке. Участники путешествуют по местам, связанным с космонавтом Юрием Гагариным. Позади остались уже деревни Клушино в Смоленской области, Смеловка под Саратовом и Новоселово под Киржачом.

Теперь же часть грандиозного маршрута — Звездный Городок. Впереди еще Самара и Энгельс. В каждой точке команду ждут многочисленные встречи, пресс-конференции и мероприятия.

А полноценное кругосветное путешествие на микроавтобусах продлится 15 лет. Связанный с Гагариным маршрут — лишь его часть.

Такую амбициозную цель поставил перед собой изобретатель и командир экспо-пробега Владимир Соловьев. Микроавтобусы, на которых он хочет посетить почти все страны мира, создают в Калининграде. Эти автомобили модифицировали практически под любые экстремальные ситуации.

Везде мы берем образцы земли. А вот 12 апреля приедем на празднование Дня космонавтики и привезем в капсуле отовсюду крупицы земли — где Гагарин родился, учился, погиб Владимир Соловьев.

Инициативу поддержал российский летчик-космонавт Сергей Залетин. Он отметил, что такие кругосветки — «очень хорошее дело».

«Я за такие вещи с большим удовольствием. Тем более что у нас много прославленных людей, тот же самый Федор Конюхов. Ну, и по воде, и по суше, и по воздуху. Единственное — в космосе не были, как космонавты. Кругосветка — это очень хорошее дело и российский дух, здоровый образ жизни, взгляд в будущее», — поделился Залетин.

А в Звездном Городке участники возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и прогулялись по Аллее космонавтов. Вместе с тем они поучаствовали в награждении победителей конкурса «Земляки — славные сыны Отечества».

По словам главы городского округа Евгения Баришевского, это очень важное мероприятие для страны.

В год 60-летия полета Гагарина пройдет много мероприятий патриотического воспитания и спортивного характера, конкурсов. И, конечно же, автопробег популяризирует отечественную космонавтику Евгений Баришевский.

Теперь старт дан и в Звездном Городке. Участники продолжили путешествие. По его итогам выпустят большую серию фильмов и издадут книгу.