Подмосковье 05 декабря 2022, 15:39 Автопробег в память погибших на СВО солдат прошел в Истре

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Автопробег в память погибших во время СВО солдат прошел по маршруту Истра — Красногорск. Инициатором акции стал Роман Назыров. Его сын Андрей погиб на СВО в марте 2022 года.

Автопробег организовали фонды «Восход надежды» и «Макулатура в жизнь». Колонна машин преодолела путь в 30 километров в память об Андрее Назырове и в поддержку ребят, которые сейчас сражаются и защищают Родину.

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«Старт происходит от спортивного клуба „Харс“, где он (Андрей Назыров — прим. ред.) был активным спортсменом и тренером, и [колонна машин] двигается в сторону Красногорска к скверу, в честь его названному», — рассказал отец погибшего героя Роман Назыров.

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Во время автопробега волонтеры заезжали за гуманитарной помощью и макулатурой. Точки определили заранее, желающие помочь могли принести все необходимое. Средства от сданной макулатуры пойдут на закупку новогодних подарков для военнослужащих.

В посылки положат конфеты, теплые вещи, фонари и все, что просили солдаты. В сборе гуманитарной помощи участвовали не только жители Истринского округа, но и неравнодушные из Солнечногорска, Звенигорода и Зеленограда.

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