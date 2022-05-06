Автопробег в честь Дня Победы провели в Шатуре

Более 300 километров в память о тех, кто не вернулся с войны, проехали участники традиционного праздничного автопробега.

В годы Великой Отечественной из городского округа на фронт ушли более 30 тысяч человек. Каждый третий воин не вернулся домой. Шатурская земля воспитала 11 героев Советского Союза.

В семье председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Шатуры Маргариты Козловой воевали многие родственники. Трое братьев бабушки пропали без вести. А дедушка Андрей Федорович Игнатов дошел до Кенигсберга. Он был артиллеристом и награжден медалями «За взятие Кенигсберга» и «За боевые заслуги».

«Дедушка ничего никогда не рассказывал о войне. Видимо, это было очень страшно и не хотелось это вспоминать», — рассказывает Маргарита.

Автопробег в Шатуре проходит в 12 раз. За один день его участники посетили 18 поселков и сел. В каждом населенном пункте возложили цветы к обелискам и почтяли минутой молчания память тех, кто не вернулся с войны.