Автопробег в честь 80-летия начала Сталинградской битвы стартовал в Подмосковье

От Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации 15 июля стартовал ежегодный автопробег поисковиков Подмосковья. Он проходит при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций.

В этом году мероприятие посвящено 80-летию начала Сталинградской битвы. Автопробег пройдет по маршруту Московская область — Тамбов — Волгоград — Московская область.

В пробеге участвуют 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. В составе экипажей представители подмосковных поисковых отрядов, юнармейцы, «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы» и участники других общественных организаций.

Во время автопробега участники возложат венки к мемориалам погибших при защите Отечества, в том числе бойцам 173-й стрелковой дивизии, которая была сформирована из добровольцев Москвы и Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В Волгограде у памятника Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане поисковики раздадут четыре тысячи лент к медали «За оборону Сталинграда» и передадут эстафету автопробега своим коллегам из Волгограда. Они отправятся по маршруту Волгоград — Калач-на-Дону — Волгоград. Также участники посетят экскурсию по мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы».

«В 2021 году мы отмечали 80 лет битвы за Москву, символом стала лента к медали „За оборону Москвы“. В этом году знаменательная дата в Волгограде — 80-летие начала Сталинградской битвы. Наши поисковики и волонтеры передают эту символичную эстафету памяти активистам из Волгограда, проводя совместную акцию по раздаче лент к медали „За оборону Сталинграда“. Я горжусь тем, что наши активисты инициируют такие важные для всей страны мероприятия, отдавая дань уважения подвигу и мужеству погибших за освобождение нашей Родины», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Автопробег завершится 19 июля на территории Военно-исторического музея в селе Ивановском городского округа Черноголовка.