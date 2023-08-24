Подмосковье 24 августа 2023, 10:42 Автопробег ко Дню государственного флага прошел в Воскресенске Телеканал «360»

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День Государственного флага отпраздновали в Воскресенске. Творческие коллективы провели в округе концерт, а «Ночные волки» организовали авто-мотопробег.

Авто-мотопробег прошел по памятным местам. Представители администрации Воскресенска, мотоклуба «Ночные волки», волонтеры и активисты молодежного центра «Олимпиец» возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и мемориалу «Вечный огонь».

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«Мы всегда с честью везем этот флаг во многих уголках нашей страны. К нам приехали поддержать акцию наши братья из городов Павловский Посад, Новороссийск», — рассказал президент отделения мотоклуба «Ночные волки» Юрий Олейник.

Конечной точкой маршрута стала Новлянская ривьера.

«Флагу более 300 лет, и мы исторически храним ту память поколений, которые под этим флагом делали трудовые и воинские подвиги», — отметил заместитель главы городского округа Воскресенск Эдуард Усов.

Для юных участников праздника провели спортивно-развлекательную программу и мастер-класс.

«Мы живем под одним прекрасным российским флагом, мы помним и знаем те победы, которых добились наши деды и прадеды. Мы их чтим, мы их уважаем. И мы будем отстаивать все это, чтобы наша страна была великой и независимой», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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